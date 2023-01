Ann Nocenti está de vuelta

Marvel parece decidida a insistir con las miniseries ambientadas en el pasado de los personajes más populares. El año pasado lo hizo con Symbiote Spider-Man y Gambit, y esta vez la elegida para otro arco de cinco episodios ambientado en el pasado (previsto para debutar en Abril) es Storm.

La época elegida no puede ser más atractiva: vamos a revisitar a la Storm que lideraba a los X-Men, y que tenía el corte punk y la camperita y los pantalones de cuero. Pero lo más interesante es que los guiones estarán a cargo de la gloriosa Ann Nocenti, quien fuera la coordinadora de todas las series de los mutantes (que en los ´80 eran poquitas) en la misma época en la que transcurre la miniserie. Nocenti lleva unos cuantos años alejada de Marvel, y de los superhéroes en general, y ahora regresa junto al dibujante Sid Kotian para narrar el enfrentamiento entre Ororo y un nuevo poder elemental, conectado a un nuevo villano. Por si faltara algo para cebarnos a los fans de los X-Men de los ´80, la portada del nº1 la dibuja Alan Davis, dibujante de recordada participación en las series mutantes en la segunda mitad de aquella década.

Dice Nocenti: «Cuando me pidieron que escribiera una historia de Storm en la época punk, enseguida pensé en una trama que reflejara su aspecto y su atuendo. Pensé en músicos punk como Iggy Pop y los Sex Pistols, y su actitud apócrifa y rebelde. Y estuvo buenísimo arrancar desde ahí y pensar contra qué se podría rebelar Storm. ¿Sus propios poderes? ¿Los X-Men? ¿Ser jefa del equipo? Sabía que no podía volver a la Storm clásica, siempre calma, serena, regia. Tenía que ser una Storm descontrolada, que huyera de sí misma. Y después empecé a leer unos cuantos comics actuales de los X-Men y realmente me encantaron, todos esos lugares nuevos a los que fueron los X-Men, y esas historias me inspiraron. O sea que si bien mi historia transcurre mucho antes, hay puntitas, guiños a cosas que en el futuro le van a pasar a Storm, Kitty Pride y los otros X-Men».

Aparentemente, este arco se concibió para incluirse en varios números de la revista X-Men Legends, pero después se decidió publicarla como miniserie en su propio título. Esta será la cuarta vez que Storm encabeza un título: dos de las tres anteriores fueron miniseries y una fue una serie regular que tuvo menos éxito que un Silver Solarium en Nigeria y duró apenas 11 números, allá por 2014.