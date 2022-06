Archie pone lo mejor

Ya hubo un breve anticipo en el Free Comic Book Day, pero mañana sale a la cancha The Best Archie Comic Ever, un especial de 32 páginas que contiene tres historias cortas.

En la primera, Archie es Pureheart the Powerful, el superhéroe, y vivirá una aventura a pura acción.

En la segunda, Jughead será un bárbaro al estilo Conan que deberá enfrentar a un maligno hechicero.

Y en la tercera, Veronica Lodge y Betty Cooper son temibles operarias del recontra-espionaje, que deberán resolver un caso secreto, de intriga internacional.

Una forma ingeniosa de darle algo nuevo a los fans de siempre, con un elenco de autores entre los que se destacan el guionista Fred Van Lente y el dibujante Tim Seeley. Obviamente si les va bien, no faltará mucho para que el concepto de pie a una serie regular (o varias).