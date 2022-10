Archie post-apocalíptico

En Enero, la editorial Archie Comics publica un one-shot titulado Archie vs. the World, en el que veremos a los famosos adolescentes sobrevivir en una tierra devastada por el apocalipsis.

Archie vs. the World marca el reencuentro entre Aubrey Sitterson y Jed Dougherty, la dupla que creó la serie Savage Hearts para Dark Horse, y aportó una historieta de Jughead (además parodia de Conan) que apareció en el especial The Best Archie Comic Ever!.

Una vez más, la longeva editorial se arriesga a sacar a sus personajes más famosos de su contexto habitual (la escuela secundaria de Riverdale), para explorar historias no canónicas en las que puede pasar cualquier cosa. Y aparentemente el público apoya este tipo de movidas.