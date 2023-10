Bancar la huelga

La editorial Black Mask, cuyo mayor éxito hasta hoy es una miniserie llamada Calexit (en la que California se separa de los Estados Unidos) lanza un crowdfunding en Kickstarter para financiar una antología titulada General Strike: Calexit and Other Tales of Fighting the Good Fight, cuya recaudación se donará a los trabajadores que integran la WGA (Writers Guild of America) y que se vieron afectados en sus ingresos por la larga huelga de guionistas que sacudió al país del norte.

La protagonista de la antología, encargada de presentar las historias que la componen, es General Strike, una nueva y atrevida creación. Entre los guionistas que participan en la antología están Judalina Neira (The Boys, Gen V, The Flash), Rodney Barnes (Winning Time, The Boondocks), Tamara Becher (Doom Patrol, Daredevil), Daniel Dominguez (Seis Manos), Charley Feldman (X-Men 97, Teen Titans Go), y un par de leyendas del comic, como Grant Morrison y Brian Michael Bendis. El proyecto lo capitanea Matteo Pizzolo, quien además de escribir historietas (Calexit, Godkiller, Rogue State) es miembro de la WGA.

Pat Shand, a cargo de los proyectos especiales de Black Mask, cuenta que la idea original era lanzar una antología con nuevas historias ambientadas en el mundo de Calexit, «pero cuando se la propusimos a los autores, a ellos se les ocurrió usar a Calexit como plataforma de lanzamiento de algo más grande, que pueda ayudar a la comunidad a lo largo de las huelgas». En las distintas historietas de General Strike aparecen temas como la lucha para confrontar la inequidad económica. Por supuesto, los autores retienen los derechos sobre sus creaciones, además de cobrar tarifas similares a las que pagan Marvel y DC.

Entre los dibujantes que van a ilustrar las historietas están Antonio Fuso, Jamal Igle y Josh Hood, y también habrá portadas alternativas con las firmas de Ben Templesmith, Amancay Nahuelpan y Darick Robertson, entre otros.

Si querés bancar la lucha de los guionistas contra la explotación de las grandes empresas de Hollywood, este es el momento de entrar a Kickstarter y sumar tu granito de arena para que General Strike: Calexit and Other Tales of Fighting the Good Fight sea un éxito.