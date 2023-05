Benjamin Percy, infernal

En Agosto se viene Ghost Rider/ Wolverine: Weapons of Vengeance, un crossover entre las dos series regulares de Marvel que tienen como guionista a Benjamin Percy. La fiesta de violencia descontrolada arranca en un especial titulado Ghost Rider/ Wolverine: Weapons of Vengeance Alpha, en el que Percy, junto al dibujante Geoff Shaw, narra el primer encuentro entre Wolverine y Johnny Blaze, en la época en la que Logan llevaba poco tiempo como miembro de los X-Men.

El tramo en el presente se desenvuelve en el nº17 de Ghost Rider y el nº36 de Wolverine, para luego desembocar en el Ghost Rider/ Wolverine: Weapons of Vengeance Omega. La historia de Wolverine refleja también las consecuencias del arco Fall of X (como va a pasar en Agosto en todos los títulos donde hay mutantes), pero se centra en el nuevo encuentro con Johnny Blaze, mientras Logan investiga la posibilidad de que exista un nuevo programa Weapons Plus, que experimenta con el arsenal de armas de origen infernal. Juntos desentrañarán siniestros secretos y deberán desarticular esta peligrosísima movida de sus antiguos enemigos.

Rugen los motores, aparecen las garras, se está por pudrir todo.