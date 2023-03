Bryan Talbot, legendario

Dark Horse anuncia para Julio la aparición de The Legend of Luther Arkwright, un librazo de 240 páginas en tapa dura, escrito y dibujado por el maestro británico Bryan Talbot.

Después de romper todo con las épicas The Adventures of Luther Arkwright y su secuela Heart of Empire, el maestro Talbot sube la apuesta con una tercera saga de Arkwright que la editorial describe como «otro hito en la literatura gráfica».

Luther Arkwright, un ser de inmensos poderes psíquicos capaz de atravesar el laberíntico multiverso de las existencias infinitas, ahora es perseguido por un adversario ampliamente superior, a través de numerosos mundos paralelos en las que la historia cambia, a veces para el lado de la utopía y a veces para el de la distopía. Solo la experiencia y la fuerza de voluntad de Arkwright constituyen una esperanza para evitar la total aniquilación de la humanidad.

Obvio que lo espero en tapa blanda, pero con qué ganas…