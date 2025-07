Byrne ahora es canónico

Hace ya varios años, el maestro John Byrne aprovechó sus horas libres para escribir y dibujar una serie que dio en llamar X-Men: Elsewhen, una especie de fan-fic, o de secuela no oficial a su etapa como dibujante en Uncanny X-Men, finalizada allá por 1981. Byrne continuó las aventuras de los mutantes, sin aprobación de Marvel, y así nos enteramos cómo habrían evolucionado las vidas de los X-Men tras la saga de Days of the Future Past si él se hubiese quedado en la serie como autor integral, sin la intervención de ningún guionista ni coordinador de Marvel.

Byrne acumuló 32 números de esta serie, a menudo rotulados y coloreados por sus fans de manera 100% amateur, ya que nunca salieron a la venta. El autor simplemente los subió a sus redes para que sus seguidores pudieran disfrutarlos. Y no solo los disfrutaron: también metieron presión para que Marvel los editara en libros, con calidad profesional, y hasta para que se los reconociera como parte de la historia canónica de los X-Men.

Esto último nunca va a suceder, pero lo de la recopilación en tomos, con rotulado y coloreado profesionales, finalmente se va a concretar en Abril de 2026, cuando el sello Marvel Arts y la editorial Abrams lleven a las librerías el Vol.1 de X-Men: Elsewhen. El proyecto contempla recuperar todo el material en tres tomos.

Es la primera vez que una continuación no oficial, impulsada por un autor, pasa a formar parte del catálogo oficial de Marvel. Y es un testimonio de la vigencia y la chapa de uno de los narradores más icónicos y creativos que pasaron por la editorial en su rica historia.