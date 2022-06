Cates y Stegman en Image

Después de sacudir el avispero en Marvel con un título de Venom que vendió fortunas y hasta tuvo buenas críticas, el equipo creativo integrado por Donny Cates y Ryan Stegman se va a Image, a probar suerte con una nueva creación llamada Vanish. Esto se va a publicar simultáneamente en soporte físico (los clásicos comic books) y digital, a través del newsletter KLC Press, de Substack.

Vanish cuenta la historia de Oliver Harrison, el mítico héroe que liquidó a la más grande amenaza que padeciera su reino, incluso antes de alcanzar la pubertad. Pero eso fue hace mucho. Ahora Oliver es adulto, mentalmente inestable, borracho y fumador empedernido, que ya no sabe cómo escaparle a sus horrendas pesadillas. Ahora aparece en escena un grupo de superhéroes llamados The Prestige. ¿Podrán probar que la locura no existe solo en la mente de Oliver? ¿Y qué onda toda esa sanata de fantasía épica de su infancia?

Vanish promete misterio, acción, magia, oscuridad, mezcla de elementos típicos de varios géneros y -según los autores- «muchas cosas de las que nunca nos dejarían hacer en Marvel».