Cierra la revista Evening

La editorial Kodansha informó que la revista Evening dejará de publicarse con su sexto número de 2023, el cual saldrá a la venta el 28 de febrero en Japón. El departamento editorial de la revista declaró que, una vez que deje de salir la revista, parte de los mangas que actualmente está serializando continuarán en la aplicación Comic Days.

La revista comenzó en 2001 como un suplemento de la revista Morning y en un principio se la conoció con el nombre de Morning Shin Magnum Zōkan. Posteriormente, la revista cambió su nombre a Monthly Evening en 2001 y en 2003 adoptó la periodicidad quincenal para salir el segundo y el cuarto martes de cada mes.

Algunas series importantes que aparecieron en Evening son Yondemasuyo, Azazel-san de Yasuhisa Kubo, Inuyashiki de Hiroya Oku, Lovely Muco! de Takayuki Mizushina, Moyashimon de Masayuki Ishikawa, Last Gender de Rei Taki, All-Rounder Meguru de Hiroki Endo, Blood Alone de Masayuki Takano, Yugo de Shinji Makari y Shuu Akana, Gurazeni: Natsunosuke no Seishun de Yūji Moritaka y el artista Yōsuke Uzumaki y RaW Hero de Akira Hiramoto.

Actualmente, en las páginas de la antología están apareciendo estos mangas: Ikimonogatari de Hidekichi Matsumoto, Kindaichi 37-sai no Jikenbo de Fumiya Sato y Seimaru Amagi, Kindaichi Shonen no Jikenbo 30th de Fumiya Sato y Seimaru Amagi, Crusher Joe Rebirth de Isuke Hari y Haruka Takachino y Superman vs Meshi: Superman no Hitori Meshi de Satoshi Miyakawa y Kai Kitagō.