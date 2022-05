Conan se va de Marvel

Marvel Comics confirmó que perdió la licencia para generar nuevos comics de Conan el Bárbaro, la creación literaria de Robert E. Howard, la cual vuelve a manos de sus dueños originales, Cabinet Entertainment, que aparentemente tiene planes para generar su propia línea de comics.

La última historieta 100% nueva que ofrecerá Marvel será el nº6 de King Conan, previsto para Julio, con guion del maestro Jason Aaron. Y lo que queda para después son reediciones.

En Septiembre, Marvel publica el Vol.6 de la Conan the Barbarian Epic Collection: The Original Marvel Years, con material de la extensa etapa de Roy Thomas y John Buscema (más algún numerito dibujado por Howard Chaykin). Y en Diciembre, la Casa de las Ideas cierra definitivamente su saga de reediciones de Conan con el Vol.10 de la colección Conan the Barbarian: The Original Marvel Years Omnibus, con un masacote en tapa dura con varios cientos de páginas, que recopila el final de la primera serie del personaje publicada por Marvel, también con Roy Thomas como principal guionista.

Ojalá que la editorial que se ponga a generar material nuevo esté a la altura de las historietas de Conan que se están publicando en Europa.