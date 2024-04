Crece la línea X

¿Vos creías que a partir de este nuevo relanzamiento íbamos a tener sólo cuatro títulos de mutantes? Era obvio que no, y ahora Marvel anuncia tres nuevas series que se suman a la línea X-Men: From the Ashes. En Julio se lanzan:

X-Force, con guiones de Geoffrey Thorne y dibujos de Marcus To. Un grupo liderado por Forge que integran Rachel Summers, Betsy Braddock, Sage, Surge y Tank, con Deadpool como invitado en la primera saga.

Phoenix, un nuevo título solista de Jean Grey, a cargo de Stephanie Phillips y Alessandro Miracolo. Acá también hay un invitado para el primer arco argumental, Richard Rider, más conocido como Nova.

NYX, con cinco chicas mutantes como protagonistas: Ms. Marvel, Anole, Wolverine (Laura), Prodigy, y Sophie Cuckoo. En este tercer intento por bancar una serie de NYX, se involucran los guionistas Collin Kelly & Jackson Lanzing y el dibujante Francesco Mortarino.