Dan Jurgens relanza a Tarzan

En Noviembre, la editorial estadounidense Dynamite lanza el nº1 de Lord of the Jungle, que no es otra cosa que un relanzamiento de Tarzan en su propia revista, a cargo del consagradísimo Dan Jurgens (acá en el rol de guionista) y el dibujante Benito Gallego.

La nueva revista sale como parte de los festejos por el 110º aniversario del famoso personaje creado por Edgar Rice Burroughs. La idea de Jurgens es reestablecer a Tarzan como un personaje jodido y entretenido, tanto para los fans de toda la vida como para los nuevos lectores. La historia que se desarrollará en Lord of the Jungle recorre toda la vida de Tarzan y le suma una mirada a temas y conflictos contemporáneos. Ahora que todos vivimos en un mundo cada vez más salvaje, Tarzan nos puede ofrecer algunas claves para sobrevivir e incluso para hacernos fuertes en un entorno de violencia, voracidad y empatía cero.