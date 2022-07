Dan Slott vuelve a Spider-Man

En Octubre, Marvel impacta con un nuevo nº1 de Spider-Man, una segunda serie mensual del héroe arácnido, que irá en paralelo a Amazing Spider-Man (actualmente a cargo de Zeb Wells y John Romita Jr.) y que se desprende del final de la miniserie Edge of the Spider-Verse, de la que hablamos acá hace un tiempito.

Lo más destacado es el equipo creativo, integrado por dos autores de larga vinculación al mundo de Spider-Man, que dejaron una marca imborrable en los 60 años de historia del personaje: el guionista Dan Slott y el dibujante Mark Bagley.

La nueva serie arranca on un arco en el que regresa Morlun, el más peligroso de todos los villanos que alguna vez combatieron a Spider-Man, dispuesto a terminar con TODAS las iteraciones del héroe. Peter Parker unirá fuerzas con sus aliados Spider-Woman, Ghost-Spider, Miles Morales, Silk y otros tantos personajes, incluyendo a los nuevos, que debutan en la antología Edge of the Spider-Verse, como para explorar un poco más el potencial de este concepto del que Marvel afirma querer desembarazarse (sí, claro).

Para complicar un poco más la trama, tenemos elementos que Wells viene desarrollando en Amazing Spider-Man, como la misteriosa asociación entre Peter y Norman Osborn, su traje nuevo, su deslizador aéreo al estilo Green Goblin y demás bizarreadas. Veremos a dónde nos lleva todo esto…