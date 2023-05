DC, clásico y moderno

Después del éxito de la miniserie de Batman & Robin que tuvimos a fines de 2022, DC redobla la apuesta y convierte a ese título en una serie regular que se lanza en Septiembre con un nuevo nº1. Con el pulpo Joshua Williamson como guionista y Simone Di Meo como dibujante, la nueva revista reúne a Bruce y Damian Wayne, y este último tendrá, además, su propio vehículo, una especie de Robin-mobile. La miniserie terminó con aquella bizarra muerte y resurrección de Batman, y para la serie regular Williamson promete nuevas amenazas, monstruos y todo lo que Gotham les pueda tirar al detective nocturno y su hijo.

Por otro lado, Geoff Johns amplía la cantidad de títulos de la sub-línea The New Golden Age con tres miniseries, centradas en sendos personajes de los que integraron la primera y legendaria formación de la Justice Society of America. Cada una de las miniseries consistirá de seis episodios.

Alan Scott: The Green Lantern estará a cargo de Tim Sheridan y Cian Tormey. Jay Garrick: The Flash contará con guiones de Jeremy Adams y dibujos de Diego Olortegui. Y por último, Wesley Dodds: The Sandman tendrá como guionista a Robert Venditti y como dibujante al glorioso Riley Rossmo.

Johns promete que cada una de estas miniseries será importante para los personajes, explorará sus personalidades, revelará secretos y sumará nuevos héroes y villanos al Universo DC.