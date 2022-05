DC en Julio

Además de varios tie-ins con Dark Crisis, DC anuncia para Julio algunos lanzamientos interesantes.

Black Adam- The Justice Society Files: Hawkman es un one-shot con dos historias completas, escrito por Cavan Scott y Bryan Q. Miller, con dibujos de Scot Eaton, Marco Santucci y otros. Una de las historias está centrada en Black Adam y funciona como prólogo a la serie regular que se vendrá para coincidir con la película. Y en la otra, tenemos un enfrentamiento entre Hawkman y el Gentleman Ghost. Muy loco que haga falta Black Adam para vender a los personajes clásicos de la Justice Society, pero bueno… es lo que hay.

Artemis, la violenta amazona que alguna vez jugara de suplente de Wonder Woman, también protagoniza un one-shot llamado Wanted, que funciona como epílogo a Trial of the Amazons. El equipo creativo es más que interesante: escribe Vita Ayala y dibuja Skylar Patridge.

También se viene una miniserie de dos episodios titulada Batman: White Knight Presents: Red Hood, otro delito a mano armada ambientado en el universo alternativo creado por Sean Murphy. Pero Murphy apenas co-escribe esta historia con Clay McCormack, y el dibujo está a cargo de Simone Di Meo. El protagonismo esta vez recae en Jason Todd.

La pulenta, el imprescindible del mes, seguramente será el nº1 de Superman: Space Age, una serie de tres libros de 80 páginas cada uno en formato prestige, escrita por Mark Russell y dibujada nada menos que por Mike Allred. La serie explorará la historia de Estados Unidos a lo largo de varias décadas, desde la mirada de Superman. Russell y Allred proponen investigar el impacto cultural de la era espacial, el rol de los superhéroes en la misma, y por supuesto tener al Hombre de Acero siempre en vilo, listo para combatir amenazas que podrían obliterar a la Tierra o a sus seres queridos.

Y guarda con Detective Comics, que en su nº 1062 cambia de equipo creativo. Arranca un nuevo arco argumental llamado Overture, que nos va a ofrecer en cada número una aventura principal a cargo de Ram V y Rafael Albuquerque, y una complementaria escrita por Simon Spurrier y dibujada por Dani.