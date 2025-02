DC, para los más chiquitos

En Julio, DC aprovecha el estreno de la nueva película de Superman para salir a buscar al público infantil (de 5 a 7 años) al circuito de librerías, y engancharlo con el adictivo paco de los superhéroes.

Se pone en marcha una línea de novelitas gráficas de 72 páginas en tapa dura, cuyo primer título será Superman’s Good Guy Gang, una obra escrita y dibujada por Rob Justus en la que un Hombre de Acero de ocho añitos formará equipo con otros chicos y chicas con superpoderes para ayudarse entre todos. Hawkgirl y Guy Gardner son los primeros en sumarse a la pandilla, y en los siguientes tomos de la serie aparecerán (entre otros) Mr. Terrific, Batman y Wonder Woman.

En Septiembre, la línea crece con el primer librito de Aquamanatee, una serie a cargo de Ben Clanton y Cassandra Federman. Marlow el manatí no es muy superheroico: duerme mucho, come mucho y nunca se aventuró más allá de su tranquila bahía de agua salada. Pero sueña con ser un héroe como su ídolo, Aquaman. De pronto, Marlow recibe superpoderes y no solo conoce a Aquaman, sino que forma equipo con él… ¿Estará a la altura de lo que significa ser un superhéroe? ¿O su propia naturaleza será un obstáculo para cumplir sus sueños?

Bien ahí DC, otra vez tomando la iniciativa para ir a buscar lectores nuevos que jamás entrarían a una comiquería. Ojalá le vaya bien.