DC post-Dark Crisis

Ni bien termine Dark Crisis on Infinite Earths y su secuela directa, DC Universe: Lazarus Planet, DC empieza a lanzar toda una tanda de nuevas colecciones, en una movida llamada Dawn of DC (el amanecer de DC) que arranca en Enero con el nº 1051 de Action Comics. A lo largo de todo el año, se van a sumar nuevas series con los personajes de siempre y con algunos menos conocidos, en una ambiciosa iniciativa que (por ahora) involucra a unos cuantos autores interesantes.

Por el lado de las series que ya están en marcha, se vienen nuevos arcos argumentales pensados para que se incorporen nuevos lectores en títulos como Batman, Superman, Nightwing, Harley Quinn y Poison Ivy. El cambio más abrupto lo veremos en Action Comics, que a partir del nº 1051 modifica su formato para incluir en cada número tres historietas, con los guionistas Phillip Kennedy Johnson, Dan Jurgens y Leah Williams (Amazing Mary Jane). Superman se relanza con un nuevo nº1, a cargo de Joshua Williamson y Jamal Campbell, con Clark Kent de nuevo en la Tierra. Y en Marzo se viene el nº1 de Adventures of Superman: Jon Kent, a cargo de Tom Taylor y Clayton Henry, para reforzar la popularidad del hijo de Lois y Clark.

También en Marzo se viene el nº1 de Unstoppable Doom Patrol, un desprendimiento de Lazarus Planet con los clásicos freaks de DC, ahora escritos por Dennis Culver y dibujados por Chris Burnham. En Abril le llega el turno a Connor Kent, el Superboy cool de los ´90, que regresa en una nueva colección propia llamada Superboy: The Man of Tomorrow, con guiones de Kenny Porter y dibujos de Jahnoy Lindsay. También en Abril se lanza la revista Green Lantern: Hal Jordan, escrita por Mariko Tamaki y con un dibujante que todavía no se anunció. En Mayo o Junio, el prolífico Phillip Kennedy Johnson se pondrá al frente de Green Lantern: John Stewart, también con dibujante a confirmar.

Otro que vuelve a tener revista propia en Abril es Green Arrow (Oliver Queen), también con guiones de Joshua Williamson y dibujos de Sean Izaakse. Y en Mayo, una nueva serie mensual protagonizada por Cyborg (Victor Stone) llegará de la mano de autores cuyos nombres se darán a conocer más adelante. Otro lanzamiento de Mayo será Batman: The Brave and the Bold, un nuevo relanzamiento del título de team-ups del personaje más exitoso de la editorial, en el que van a participar un montón de autores, entre ellos Tom King, Mitch Gerads, Guillem March, Gabriel Hardman, Dan Mora y Rob Williams.

Tres más para Junio: Mark Waid y Dan Mora, consagradísimos gracias a su paso por Batman/Superman: World’s Finest, lanzan una nueva serie de Shazam!, de nuevo con una onda más de humor y comedia familiar. Ahora, si lo tuyo es el grim ´n gritty, Tom King y Stefano Gaudiano te van a dar para que tengas en una serie regular protagonizada por The Penguin (sí, ya son cuatro los enemigos de Batman que tienen revista propia). Y si preferís superhéroes más clásicos, John Henry Irons y su sobrina Natasha van a ser las estrellas de una nueva serie llamada Steelworks, también sin equipo creativo anunciado hasta la fecha.

Se supone que esta avalancha de nuevas series continuará en la segunda mitad de 2023, así que en unos meses se vendrán más anuncios.