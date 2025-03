DC recuenta su historia

A fines de Junio se lanza el nº1 de New History of the DC Universe, una serie de cuatro episodios escrita nada menos que por Mark Waid, quien escribiera hace unos pocos años The History of the Marvel Universe.

La editorial de Superman y Batman cumple 90 años, y es un gran momento para recontar toda su historia y pasar en limpio su siempre complicada continuidad. Son 90 años de publicación organizados en una única línea de tiempo, una mirada fresca al pasado y el presente del Universo DC, vista a través de los ojos de Barry Allen, alias Flash.

El nº1, repleto de información y de guiños para los fans más antiguos, arranca con el nacimiento del Universo DC y llega hasta el surgimiento de la Justice Society y demás héroes y heroínas de la Golden Age. Los dibujos de este primer episodio están a cargo de Todd Nauck y Jerry Ordway, y en los números posteriores se sumarán otros dibujantes de primera línea.

Si sos fan de DC Comics, o de los superhéroes en general, esto hay que tenerlo sí o sí.

