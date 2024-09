DC revisita sus crisis

DC anuncia para Octubre el one-shot I Know What You Did Last Crisis, una antología con ocho historietas autoconclusivas (normalmente de 10 páginas cada una) en la que distintos autores revisitan sucesos de los que cambiaron para siempre la historia y la continuidad del Universo DC.

Crisis on Infinite Earths, Millennium, Zero Hour, The Final Night, Infinite Crisis, Final Crisis, Blackest Night y Flashpoint sirven de marco para contar nuevas historias con los héroes y villanos de DC, metidos en el medio de estos kilombos cósmicos que tanto le gustan a los fans.

La editorial presenta a la antología como enrolada en el género del terror (de hecho una de las historias la protagoniza el Scarecrow) pero por ahí son simplemente relatos superheroicos narrados en un tono oscuro. Dan DiDio se destaca entre la lista de autores, no por la calidad de sus trabajos (que suelen ser del montón) sino porque acá se va a dar el gusto que no se pudo dar hace casi 20 años: jugar con la muerte de Nightwing en el contexto de Infinite Crisis. El resto de los guionistas y dibujantes (Rex Ogle, Dave Wielgosz, Rachel Pinnelas, Matthew Levine, M.L. Sanapo, Adam Graphite, Sid Kotian, Will Robson, Jordi Tarragona, etc.) es toda gente cuya trayectoria desconozco. Pero como bizarreada, me llama la atención y el día que lo vea barato me lo voy a comprar, como hago con todas las antologías de historias cortas que editan DC y Marvel.