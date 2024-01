Del Olimpo al Inframundo

En Abril del año pasado te contamos que en Junio iba a aparecer en Estados Unidos una obra de autores argentinos: El Río Oculto, de Diego Arandojo y Jorge Fantoni, nada menos que en la editorial Fantagraphics, y nos preguntábamos quién publicaría ese libro en nuestro país.

Finalmente la respuesta es «la va a publicar Deux». Sí, la editorial especializada en hacer todo mal lanzó la pre-venta de El Río Oculto, y en algún momento mandará (poquísimos) ejemplares a las comiquerías, donde va a costar $ 9.900.

Que en Estados Unidos te publique Fantagraphics y en Argentina te publique Deux es como que allá te hospedes en un hotel cinco estrellas de la Quinta Avenida de Manhattan y acá duermas en una piecita de 2×2 en una pocilga infecta con techo de chapa, piso de tierra, cucarachas y olor a meo de gato. Pero bueno, es lo que hay…

No sabemos si Deux sedujo a Arandojo y Fantoni con una buena oferta, o si los autores agarraron viaje porque nadie más les ofrecía nada. Lo que no se puede suponer es que no sabían dónde se estaban metiendo, porque Arandojo ya tiene otras obras publicadas en esa editorial.