Depresaurios… ¡vivos!

Mito Editorial, un sello asociado a los juegos de rol y la literatura fantástica, incursiona por primera vez en el campo de la historieta con el lanzamiento de «Depresaurios. La crisis de la mediana edad (a los 20)», un libro de humor gráfico que recopila tiras autoconclusivas de Abril Aleuy, también conocida como «la Pocho».

La juventud al borde de la extinción. El humor también. ¿Las responsabilidades? Lamentablemente no. El mundo siempre está al borde de acabarse pero las expensas hay que pagarlas igual.

Una tira cómica de prehistóricos amigos sobreviviendo a la era posmoderna de las redes sociales a través del humor, la sátira y la reflexión. Donde las crisis de vínculos afectivos, salud mental, laboral y económica son la norma.

Nadie te enseña a ser adulto realmente, donde los 20s de antes no son lo mismo que ahora, los tiempos van cada vez más acelerados y las crisis llegan más temprano que nunca. Pero las risas no faltaron.

