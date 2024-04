Donald + Logan = WTF?!

2024 es un año importante, tanto para Donald Duck (que cumple 90 años) como para Wolverine (que cumple 50). Para celebrarlo, Disney y Marvel unen fuerzas en un one-shot que mezcla a ambos personajes para una aventura desopilante.

Marvel & Disney: What If…? Donald Duck Became Wolverine tiene guion de Luca Barbieri y dibujos de Giada Perissinotto. La historia fusiona a varios personajes de Marvel y Disney para una aventura que replica (en joda) buena parte de los sucesos de la dramática saga de Old Man Logan, historia triste y crepuscular que desarrollaran Jeff Lemire y Ed Brisson. También vamos a ver momentos importantes en la historia de Donald/ Wolverine como su época de Weapon X y con los Uncanny X-Men.

El villano del one-shot es una cruza entre Pete y Red Skull, mientras que entre los aliados del héroe están Mickey-Hawkeye y Goofy-Hulk. No digo que esto vaya a ser necesariamente pésimo, pero está el serio riesgo de que venda bien y empiecen a salir decenas de comics con cruzas bizarras entre los personajes de Disney y Marvel… y ahí sí, se pudre todo…