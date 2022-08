Dos bombas de DC

En Noviembre, para coincidir con el estreno de la película de Black Adam y el regreso de la Justice Society en Dark Crisis, DC le pone muchísimas fichas a un gran regreso del primer grupo de superhéroes de la historia.

Justice Society of America se relanza como serie mensual, con un equipo creativo integrado nada menos que por Geoff Johns y Mikel Janín. Flash, Green Lantern y Hawkman se unen para combatir a un extraño enemigo que disruptó la línea temporal, y aparecen los Time Masters, con Rip Hunter al frente, para dar una mano. También serán de la partida Huntress (que pareciera ser Helena Wayne, la versión de Tierra-2), personajes largamente olvidados como Dr. Midnight (Beth Chapel) y Wildcat (Yolanda Montez, ambas rescatadas por Johns para la serie de TV de Stargirl), y además un retro-injerto de continuidad: una hija de Jay Garrick.

Entre ese número 1 y el final de Flashpoint Beyond, hay que leer The New Golden Age nº1, un one-shot también escrito por Johns, con la colaboración de varios dibujantes, entre ellos el maestro Jerry Ordway. Acá aparece una figura misteriosa llamada Nostalgia, y vuelven Mime y Marionette, los villanos creados por Johns (en base a antiguos personajes de la Charlton) para Doomsday Clock.

Y también en Noviembre debuta Stargirl: The Lost Children, una miniserie de seis episodios también escrita por Johns, y con dibujos de Todd Nauck. El guionista revela que en la Golden Age hubo más héroes adolescentes de los que suponíamos, y ahora están desapareciendo. Stargirl y Red Arrow son los encargados de averiguar qué sucede y ponerle freno al diabólico Childminder.

Por fuera de la órbita de Johns y la Justice Society y el eterno regreso a la Golden Age, tenemos el debut de una miniserie de siete episodios en el sello Black Label, titulada Batman/The Joker: The Deadly Duo, que marca el regreso de Marc Silvestri como autor integral (no hacía falta, pero bue…). cada número ofrece 32 páginas de historieta y entre todos narran una historia en la que la aparición de un nuevo villano que aparentemente secuestró a Harley Quinn y al Comisionado Gordon. Además, criaturas jokerescas pululan por las calles de Gotham coleccionando cabezas de gente que fue decapitada. En este oscuro contexto, el Payaso Criminal le propone una alianza al Caballero Oscuro y se forma el equipo más improbable de la historia.

Lo mismo que en los ´60 veías en 24 páginas (escritas casi seguro por Bob Haney), ahora te lo cuentan más oscuro y en 200 y pico de páginas…