El Diablo te ama

Fantagraphics anuncia para Agosto un libro de 96 páginas titulado “Proof That the Devil Loves You”, con tres historietas en las que Fritz protagoniza películas de Clase B.

Dos de ellas son versiones expandidas de historietas que en su momento aparecieron en la revista Love & Rockets, y la tercera, la que le da título al libro, es 100% nueva. Se trata de una fábula ambientada en un pueblo que nos recuerda un poco a Palomar, centrada en Bula, un espíritu libre, interpretada por Fritz. Algo extraño sucede en el pueblo y Gisel y Kiki están decididas a descubrir por qué los habitantes de la aldea actúan de modo tan estúpido. ¿Hay algo en el aire? ¿Y por qué Gisel no puede irse? Las evidencias que apuntan a una amenaza sobrenatural aparecerán en un giro violento.

Para los que no están familiarizados con la obra de Beto Hernández, expliquemos lo más importante: Fritz es un personaje importante en la saga de Palomar, que normalmente se desarrolla en los distintos títulos del Universo Love & Rockets. Es la medio-hermana de Luba, famosa por su piel muy blanca, su dicción defectuosa (pronuncia la zeta donde va la ese) y sus corpiños extra-large. Pero además, Fritz es actriz de cine berreta y desde hace varias décadas, Beto nos muestra las películas en las que actúa en formato de historieta, no en las revistas de Love & Rockets, sino en novelas gráficas independientes (y que pueden ser leídas en cualquier orden) como Chance in Hell, The Troublemakers, Garden of the Flesh o Maria M.. Tres de esas películas (según Beto hay más de 30) son las que «veremos» en Proof That the Devil Loves You.