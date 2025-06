El futuro te condena

Marvel anuncia para Julio un one-shot titulado Doomed 2099, en el que Doom 2099 viene al presente a jugar un rol definitivo en la saga One World Under Doom.

Con guion de Frank Tieri y dibujos de Delio Diaz y and Frank Alpizar, nos vamos a enterar cuál es la jugada de Doom 2099. ¿Viene a tratar de convertirse en el nuevo Hechicero Supremo? ¿O tiene una misión mucho más perturbadora que esa? Lo cierto es que llega a nuestros días, cuando el mundo está bajo el dominio de Victor Von Doom, y no llega solo, sino que lo acompaña una legión de viajeros temporales oriundos del futuro: Old Man Logan, Rachel Summers, Bishop, Cosmic Ghost Rider, el Maestro y Deathlok.

El despelote está garantizado. Lo que no nos cuentan es si el Doom del futuro viene a bancar a su yo del presente, o a destruirlo para siempre.