El libro de la magia

En Octubre se viene The Moon and Serpent Bumper Book of Magic, un libro de 352 paginas co-editado por Top Shelf (EEUU) y Knockabout (Reino Unido). Se trata de un «grimorio gráfico» escrito por el mítico Alan Moore y el ya fallecido Steve Moore, que no era pariente del Mago del Northampton pero sí fue su mentor en las lides de la magia.

El libro funciona como introducción a las artes de la magia para quienes quieran iniciarse en ella, contiene ensayos, teorías secretas, la historia completa de la magia desde la Era de Hielo hasta la actualidad, actividades y entretenimientos para hacer una vez que ya estás iniciado y mucho más, todo esto en un tono bastante jocoso, y con ilustraciones e historietas a cargo de dibujantes de la talla de Kevin O’Neill, John Coulthart, Steve Parkhouse, Rick Veitch y Ben Wickey.

The Moon and Serpent Bumper Book of Magic promete «transformar tu vida, tu realidad y cualquier pedazo de plomo que tengas por ahí tirado en el más puro y radiante oro». Se supone que los buenos magos no revelan nunca sus secretos, pero si algo nos enseñó Alan Moore a sus lectores es que las reglas están ahí para romperse.