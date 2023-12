El Millarworld, a Dark Horse

Después de un cruce de frases picantes entre Mark Millar y la conducción de Image, la situación se hizo insostenible y el exitoso guionista escocés pegó el portazo. Tras un año increíble, en el que le dio a Image sus mayores hitazos, decidió llevarse a todas las creaciones del Millarworld a Dark Horse, la otra editorial que le da total libertad a los autores que quieren producir mainstream de manera independiente.

A partir de 2024, Dark Horse republicará los recopilatorios de las obras de Millar (las primeras serán las ediciones de los Vol.1 y 2 de The Magic Order), a los que les seguirán los TPBs de Nemesis: Reloaded y Night Club Vol.1. Dark Horse también planea ofrecer ediciones de lujo de algunas obras del autor, como The Ambassadors, The Magic Order y un tomo que va a combinar Wanted y Big Game en el formato de «Library Edition».

Para 2024, Millar promete cinco series nuevas, cuyos títulos dará a conocer en Marzo, siempre con dibujantes de primera línea. Una de las series es Nemesis: Rogues’ Gallery, pero hay más, y algunas explorarán las consecuencias de Big Game, el crossover que conectó a varios de los conceptos que el guionista generó durante los últimos 15 años. Y para 2025 también, nuevas series, nuevos conceptos y nuevas colaboraciones con los dibujantes a los que los fans de los superhéroes veneramos con pasión, todo esto bajo la atenta mirada de Netflix, que es dueña de los derechos para llevar a la pantalla todas las creaciones que aparezcan bajo el sello de Millarworld.