La editorial española Athenaica publicó recientemente «El peronismo explicado a los españoles», un libro en el que Darío Adanti (argentino redicado hace varias décadas en España) ofrece una portentosa conjunción de viñetas y textos que explican las raíces históricas, la evolución y las esencias del movimiento ideológico más perturbador del Cono Sur.

A lo largo de 296 páginas, el historietista y humorista se propone explicar algo tan complejo y mutante como el peronismo, forjado en las tensiones de su contexto particular e impactado de lleno por las poderosas fuerzas históricas globales que pugnaron en sus años de formación. El resultado de este intento de aclaración no es un ensayo al uso, sino un relato tan fragmentario y heterogéneo como el enigmático fenómeno que intenta descifrar. Y quizás la idea no sea tan descabellada, ¿acaso no es un artefacto pop tan indefinible como este libro —mezcla de novela coral tragicómica con ensayo político y social, con cromos de personajes que parecen sacados de un antiguo comic de Dick Tracy, con sus héroes y villanos, sumado a un diccionario de palabras surgidas de la cultura popular— la forma más propicia para ensayar un acercamiento a un fenómeno tan sinuoso y heterodoxo como el que pretende explicar?

No puedo creer que todavía no esté confirmada una edición argentina de esta obra.