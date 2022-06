El señor de los anillos

El galardonado Gene Lueng Yang sigue redefiniendo las aventuras de Shang-Chi, el capo máximo de las artes marciales de Marvel, y en Julio lanza un nuevo nº1, que continúa de la serie actual. En esta nueva etapa, el título será Shang-Chi and the Ten Rings (como para conectar un toque más con lo que se vio el año pasado en los cines) y el dibujante que acompañará a Yang será Marcus To.

Lógicamente, el argumento girará en torno a los Diez Anillos, un arma legendaria, que se revelará inmensamente poderosa, casi al nivel de las Gemas del Infinito. También lógicamente, todos los villanos del Universo Marvel harán lo imposible para quedarse con ellos, y así Shang-Chi se las tendrá que ver con Razor Fist, the Hand, A.I.M., Hydra y varios más, mientras sigue al frente de su organización secreta, la Five Weapons Society.

Acción, misterio, combates épicos y un muy buen equipo creativo nos permiten suponer que esta serie va a ser de muy digna para arriba.