El Zorro en Argentina

​Tal como lo anticipamos hace unos meses, OVNI Press acaba de publicar una novela gráfica de El Zorro íntegramente generada en Argentina. Se trata de un libro de unas 88 páginas a todo color, titulado Zorro: Tierra de Capiangos. El guion es de Luciano Saracino, el dibujo es de Emiliano Correa, el color de Exequiel Fernández Roel y la portada la ilustra Mariano Navarro. ​Tal como lo anticipamos hace unos meses, OVNI Press acaba de publicar una novela gráfica de El Zorro íntegramente generada en Argentina. Se trata de un libro de unas 88 páginas a todo color, titulado Zorro: Tierra de Capiangos. El guion es de Luciano Saracino, el dibujo es de Emiliano Correa, el color de Exequiel Fernández Roel y la portada la ilustra Mariano Navarro.

Es el año 1823, y Don Diego de la Vega llega al puerto de Buenos Aires. Su visita a la recién liberada Argentina era solo por trabajo, pero los truhanes, los malhechores y las amenazas sobrenaturales no se hacen esperar. Menos mal que entre sus pertenencias se encuentran su disfraz y su icónica espada, porque cuando sale la luna sobre las pampas… ¡aparece el bravo Zorro!

Conseguilo en librerías y comiquerías a $ 18.000.​