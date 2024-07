«Pathy Leese es detective de homicidios. Berel Coburn también. Ella tiene una extraña y particular familia. Él no tiene a nadie. Ella tiene un don que la hace única en su trabajo. Él tiene un pasado bochornoso que lo hace un paria en su trabajo. Dicen que Dios los cría y el… pero en esta ocasión es el Diablo el responsable de reunirlos. Un empresario irresponsable es acusado por una secta de ser la encarnación del Príncipe del Averno en la Tierra. Y ellos deberán demostrar su inocencia o al menos intentarlo. Arnold Crane es el Diablo y viene por nosotros. No lo olviden»

Con este texto, la editorial rosarina Multiversal anticipa la llegada de Empatía por el Diablo, el nuevo trabajo escrito por Lubrio y dibujado por Sebastián Sala, que llegará a las bateas en las próximas semanas, en un libro de 88 páginas a todo color. Va a costar $ 16.500, pero ya se puede conseguir más barato en la pre-venta.

Ni hace falta subrayar que pinta MUY interesante.