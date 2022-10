Ennis + O´Neill = demencia

Dos íconos del comic británico, de alto impacto en la revista 2000 A.D., colaboran por primera vez en una historia que recupera a un antiguo personaje casi olvidado, nacido en esa misma antología.

Se trata de Garth Ennis y Kevin O´Neill, quienes trabajan en una historieta de 13 páginas llamada Bonjo From Beyond the Stars: Solids in the Bile Tube, que va a formar parte del número especial de Navidad de la 2000 A.D., previsto para el 14 de Diciembre.

Kevin O´Neill no publicaba en la revista desde el año 2000, cuando dibujó el episodio final de Nemesis the Warlock, la fundamental serie que creara en 1980 junto al maestro Pat Mills.

Bonjo, el protagonista de Bonjo From Beyond the Stars (una breve serie humorística creada en 1977 y discontinuada en 1978), es un alienígena gigante, bastante estúpido, con un apetito voraz, que se come cualquier cosa con la que entra en contacto. Ahora regresa totalmente descontrolado, en una historia disparatada, grotesca y asquerosa, pensada para shockear a los lectores que lo recordaban y a los que no tienen la menor idea de quién es. La aventura transcurre en las oficinas de Tharg, el personaje ficticio que hace las veces de director de la 2000 A.D., y está llena de meta-chistes acerca del funcionamiento de la revista,.