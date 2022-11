Facundo Arana, guionista

La editorial Primavera Revólver está en plena pre-venta de Los Trapecistas, el primer libro de historietas escrito por el famoso actor Facundo Arana.

El libro saldrá a la venta en comiquerías y librerías en las próximas semanas a $ 2300, pero en la pre-venta está un poco más barato. Serán 56 páginas a todo color, con dibujos de Juan Carlos Quattordio.

Dice Facundo Arana:

«Con Juan Carlos Quattordio nos conocimos hace más de diez años y enseguida nos unió ­­–entre otras cosas que fuimos descubriendo después– la pasión por la historieta. Los Trapecistas, una historia de amor enmarcada en un thriller paranormal en Buenos Aires, es nuestro primer libro juntos.

Lo que va a fascinarte de esta historia es que vas a sentirte extrañamente representado. No insistas. No vas a poder escapar.

La sensación de estar acompañado en la más absoluta soledad. Esa mariposa blanca o el colibrí que aparece en el momento justo.

Acordate: no vas a querer escapar».