Falleció Adalisa Zárate

Adalisa Zárate, nacida en la ciudad de México D.F. en 1978, fue una autora de comics, pionera en traer el estilo manga a la historieta mexicana, pero además una destacada especialista en la materia que escribió decenas de artículos y tradujo miles de páginas de manga para las editoriales de su país.

A fines de los ´90, Zárate llamó la atención de todo el mundo del comic mexicano con la creación de I.Doll, un comic book a todo color, pero con una estética fuertemente basada en la de mangas como sailor Moon, que publicó con éxito la editorial Toukan. Desde entonces, su nombre apareció en decenas de publicaciones vinculadas al manga, como articulista, traductora, ilustradora y coordinadora de distintos proyectos. También produjo sus propias obras, siempre enrolada en la corriente del manga, entre las que se destacan Traveling Seers y Formas de Amor. Además, participó con historias cortas en varias antologías.

Muy querida y respetada en el ambiente del comic mexicano, Adalisa falleció en el día de ayer, con solo 47 años, a causa de una infección pulmonar.

Si alguna vez te interesó el manga realizado por autores y autoras de Latinoamérica, seguramente conocés la leyenda de Adalisa Zárate y su rol como referente ineludible en ese subgénero. Sin dudas una fuerza difícil de reemplazar.