Falleció Bernie Mireault

En las primeras horas de ayer, se quitó la vida Bernie Mireault, el autor nacido en Francia en 1961 y radicado desde los dos años de edad en Canadá.

Mireault creció en la región francófona de Canadá, pero fue criado como anglófono. Desde muy joven se sumó a la movida del comic underground canadiense, y también trabajó en comics más mainstream, en la industria de la animación y en ilustración.

Su comic más emblemático fue The Jam, una serie que a partir de 1985 pasó por varias editoriales de Canadá y Estados Unidos y fue una especie de «hit de culto». Eso le permitió acceder a trabajos de perfil más alto, como sus colaboraciones con Matt Wagner en el universo de Grendel (como dibujante en el arco The Devil Within y como colorista en varios más) o sus trabajos para DC Comics, como las historias para Secret Origins del Riddler y de uno de los Clayface. También participó en Realworlds: Wonder Woman y Revolution on the Planet of the Apes, entre otros títulos.

En algún momento, The Jam compartió una aventura con Madman, el personaje de Mike Allred, con quien Mireault tenía una larga amistad. Juntos dieron vida a varios proyectos y, de hecho, el otro gran personaje de Mireault, Dr. Robot, debutó como back-up en la revista de Madman.

Mireault también tocaba y componía música en la banda Bug-Eyed Monster.

Lamentablemente ayer, con solo 63 años, decidió ponerle fin a su vida. Como consuelo nos queda la posibilidad de reencontrarnos con su obra, donde hay varias gemas que se la bancan aún hoy, principalmente en la serie de The Jam.