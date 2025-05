Falleció Butch Guice

​Jackson «Butch» Guice nació el 27 Junio 1961 en Chattanooga, Tennessee, y nos dejó ayer, con solo 63 años, tras una mala racha en la que sufrió varios problemas de salud.

El primer trabajo profesional de Guice fue a principios de los ´80 en un Annual de Rom, pero realmente empezó a llamar la atención cuando formó equipo con Bill Mantlo, primero en la revista de los Micronauts y más tarde en Swords of the Swashbucklers. A mediados de los ´80 dibujó algunos números de los títulos mutantes (X-Men, X-Factor y New Mutants) y en 1987 se fue a DC, donde formó dupla con otro guionista clave de esa década, Mike Baron. Juntos trabajaron en el recordado relanzamiento de Flash y algunos otros proyectos de menor visibilidad.

Más tarde y con su estilo ya más pulido, Guice dibujaría un prestige de X-Factor, algunos números de S.H.I.E.L.D., y acompañaría a Roy Thomas en un relanzamiento de Dr. Strange, todo esto en la bisagra entre los ´80 y los ´90. Para 1993 lo vamos a encontrar de regreso en DC, para una etapa bastante larga al frente de Action Comics, junto a guionistas como Roger Stern, Karl Kesel y David Michelinie. Tras un breve paso por Valiant (donde dibuja a Eternal Warrior), regresa a DC en 1997 para co-crear a Resurrection Man, junto a Dan Abnett y Andy Lanning.

A principios de los 2000 tuvo un paso por la efímera editorial CrossGen, donde dibujó el que probablemente haya sido el mejor título de la línea: Ruse, con guiones de Mark Waid. Terminada esa experiencia, volvió una vez más a DC, para dibujar a Aquaman en la etapa escrita por Kurt Busiek. Su momento de mayor éxito llegó en la segunda mitad de los 2000, cuando desembarca en Captain America para formar un equipo muy sólido con Ed Brubaker, con quien también realizará una serie centrada en Winter Soldier, ya a principios de los 2010. En los últimos años, intentó con poca suerte imponer una serie de su propia creación llamada The Futurists.

Butch Guice fue un laburante del lápiz al que vimos evolucionar muchísimo a lo largo de las décadas, un dibujante de mucha producción, que nos regaló a los fans de los superhéroes algunas páginas realmente memorables. Respeto por su obra y afecto por su memoria, hoy y siempre.