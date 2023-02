Falleció Chris Browne

El 4 de Febrero se cumplieron 50 años de la aparición de la primera tira de Hagar the Horrible, la genial creación del maestro Dik Browne que desde entonces aparece en cientos de diarios y revistas de todo el mundo.

Dik Browne falleció en 1989, y desde entonces la tira pasó a manos de su hijo Christopher, nacido el 16 de Mayo de 1952, quien había sido también su asistente desde los inicios de la publicación. Chris había sido también co-autor del libro Hägar the Horrible’s Very Nearly Complete Viking Handbook, en 1985. Tras la muerte de Dik, Chris continuó vinculado al King Features Syndicate como guionista y dibujante de Hagar the Horrible. En paralelo, ilustraba libros infantiles y creó dos tiras cómicas autobiográficas que no duraron demasiado: «Chris Browne’s Comic Strip» (1993-1994) y «Raising Duncan» (2000-2004).

El 5 de Febrero de este año, un día después de los festejos del 50º aniversario de la tira, Chris falleció en la ciudad de Sioux Falls, South Dakota, donde residía. Una larga y dolorosa enfermedad terminó por vencerlo, y con 70 años, su vida llegó a su fin.

Veremos quién continúa ahora con las tropelías de Hagar. Probablemente sea su hermano Chance, quien cuando falleció Dik se hizo cargo de la otra tira de su padre, la fabulosa Hi & Lois.