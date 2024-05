Falleció Don Perlin

Donald David Perlin, mucho más conocido como Don Perlin, fue un dibujante estadounidense que nació el 27 de Agosto de 1929 y falleció el 14 de Mayo de este año, a los 94 años.

Oriundo de Brooklyn, empezó a estudiar dibujo a los 14 años, guiado por el maestro Burne Hogarth. Sus primeros pasos como profesional fueron a fines de los años ´40, con historietas policiales en la editorial Fox. También trabajó para las editoriales Ziff-Davis, Hillman, Stanley Morse, Harvey, St. John, Comic Media y Atlas (lo que hoy es Marvel). Y además, durante un breve lapso, fue asistente de Jules Feiffer, en la época en la que este estaba a cargo de las historietas de The Spirit.

Entre 1962 y 1973 publicó exclusivamente en la editorial Charlton, en historietas de todos los géneros imaginables. Y entre 1974 y 1987 produjo -literalmente- miles de páginas para Marvel. Le tocó dibujar Werewolf by Night justo cuando Doug Moench introduce a Moon Knight, por lo cual se lo recuerda como el primer dibujante de este personaje. Pero también pasó por series como Ghost Rider, Defenders, Son of Satan, Inhumans, Sub-Mariner, What If…?, Man-Thing y a principios de 1986 quedó como titular en Transformers, la que sería su última incursión en una serie regular de Marvel. Entre 1987 y 1991 se desempeñó (de facto, sin nombramiento oficial) como director de arte de la editorial.

Perlin tenía una estrecha relación con Jim Shooter, y cuando el gigante de Pittsburgh resurgió como cabeza de la nueva editorial Valiant, el dibujante no dudó en aceptar la oferta y pasarse a esta nueva compañía, donde trabajó como dibujante (en series como Solar:Man of the Atom y Bloosdshot) e incluso como coordinador. Fueron años de una producción enorme, hasta que a mediados de los ´90 la editorial fue absorbida por Acclaim Entertainment, cambió totalmente el rumbo de su línea de comics, y Perlin -ya mayor- aprovechó para retirarse. O casi.

Desde entonces, reapareció en 1999 con una historieta de 12 páginas de Scooby-Doo (nº25 de la revista editada por DC) y en 2012 con una historieta de Bloodshot que se sumó al libro de tapa dura Bloodshoot: Blood of the Machine, con el mismo equipo que lanzó al personaje a principios de los ´90: Kevin VanHook en guiones, Perlin en lápices y Bob Wiacek en tintas.

Perlin nunca fue una figura muy querida ni por los fans ni por los otros profesionales de la industria, y tampoco brilló nunca por su talento para el dibujo. Era un obrero del lápiz que cumplía con las fechas y producía en un nivel bajo, pero en una cantidad suficiente como para que los editores (en particular Jim Shooter) confiaran en él y le dieran trabajo siempre. Así y todo, a fuerza de tantas décadas de labor frente al tablero de dibujo, se ganó un lugar en la historia del comic norteamericano y el derecho a ser recordado por los fans de Charlton, Marvel y Valiant durante muchas décadas más.