Falleció Etienne Willem

En la mañana de ayer, 17 de Junio, se conoció la shockeante noticia del fallecimiento del dibujante (y a veces también guionista) Etienne Willem, quien aparentemente se habría quitado la vida.

Nacido en 1972, Willem vivía en la ciudad de Saint-Pierre (Libramont) y, si bien era Licenciado en Historia, nunca dejó de lado su pasión por la historieta. En esta profesión fue totalmente autodidacta y se inició primero en el campo de la animación, en un estudio de Luxemburgo, mientras desarrollaba sus propias creaciones sobre el papel.

En paralelo a su carrera como animador, publicó en la editorial Paquet dos trabajos como autor integral: Vieille Bruyère et Bas de Soie, y la serie L’Épée d’Ardenois et les Ailes du Singe. Cuando decidió concentrarse 100% en la producción de historietas, se sumó a la editorial Bamboo, donde empezó a colaborar con los guionistas Jack Manini (La fille de l’exposition universelle) y Pierre Pevel ( le Paris des Merveilles et Les Artilleuses).

Fanático de la ambientación steampunk, Willem había estado de gira por las librerías de Francia, firmando libros para sus fans, apenas 15 días antes del trágico suceso que nos conmovió ayer.