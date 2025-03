Falleció Hy Eisman

Hyman Eisman, mucho más conocido como Hy Eisman, fue un historietista estadounidense nacido en Paterson, New Jersey el 27 de Marzo de 1927, y fallecido en la misma fecha, pero de 2025, justo cuando soplaba las 98 velitas.

La carrera profesional de Hy Eisman se remonta a la segunda mitad de los años ´40, cuando empieza a dibujar chistes e historietas para el diario Fort Pickett News, mientras servía en el ejército. Luego se insertaría con éxito en el mercado de los comic books, con trabajos para editoriales como ACG, Archie, Charlton, Dell, Harvey y Western, entre otras. Eisman era el dibujante de Little Lulu en 1984, cuando la editorial Western canceló la revista después de 30 años de publicación ininterrumpida.

En 1953, se sumó al ejército de historietistas que trabajaban en las tiras para los diarios, y su primera creación fue It Happened in New Jersey, para un periódico local de Newark. Le sucederían 70 años de trabajo en tiras como The Katzenjammer Kids, Popeye, Mutt and Jeff, Bringing Up Father, Kerry Drake, Little Iodine y Bunny, muchas veces sin que su nombre apareciera en las publicaciones, ya que eran tiras creadas por otros autores, cuyo estilo Eisman debía emular. Así continuó hasta 2022, cuando decidió retirarse y dejar las planchas dominicales de Popeye, que realizaba desde 1994.

Eisman también dictó clases en la Joe Kubert School, desde que abrió en 1976 hasta 2019.

Desde acá, el homenaje a un incansable laburante del tablero, que sorprendió con su longevidad y con su imposible trayectoria, repleta de obras grossas.