Falleció Ian McGinty

Lamentablemente se confirmó la muerte de Ian McGinty, sucedida el jueves 8 de este mes. El talentoso dibujante estadounidense había nacido el 6 de Mayo de 1985 y falleció con apenas 38 años.

Graduado del Savannah College of Art And Design, McGinty llamó la atención gracias a su trabajo como guionista y dibujante en comics «de franquicia», tales como Adventure Time, Rick & Morty and Invader Zim, Bee and PuppyCat, Munchkin y Bravest Warriors, pero también fue creador de historietas 100% originales, como Glint, Hello My Name is Poop y la más conocida, Welcome to Showside.

Esta última historieta, un descontrol salvaje con elementos de terror pero apuntado a un público que incluía a niños y adultos, tuvo su versión en dibujos animados, un piloto en el que las voces de los personajes estuvieron a cargo de Henry Rollins, Amanda Kaufman y el propio McGinty.

Como resultado de su pasión por la historieta y los dibujos animados, y como consecuencia de la paga muchas veces miserable que las editoriales le ofrecían por su trabajo, McGinty se había convertido en una especie de máquina de producir, que vivía casi exclusivamente para dibujar. Solía trabajar en tres proyectos en simultáneo para obtener la facturación que necesitaba para vivir, y soportaba ese nivel de exigencia consumiendo sustancias que le impedían dormir, y que eventualmente le causaron la muerte.

La partida de alguien tan joven, tan talentoso y tan querido en la industria, abrió el debate acerca de las condiciones en las que viven los historietistas freelance que no son estrellas, y que muchas veces deben aceptar un volumen de trabajo inhumano, para compensar las tarifas paupérrimas que pagan las editoriales. McGinty trabajaba para editores importantes como Nickelodeon, BOOM!, etc., y aún así necesitaba varios encargos por mes para vivir decentemente. Es hora de replantearse esta situación, antes de que un sistema tan injusto siga llevándose a los autores, que son los que hacen que tenga sentido leer historietas.