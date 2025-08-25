Falleció Jaguar

El humorista gráfico Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, mucho más conocido como Jaguar, falleció ayer en Rio de Janeiro a los 93 años. El maestro estaba internado en el hospital Copa D’or, donde recibía cuidados paliativos.

Jaguar nació el 29 de Febrero de 1932 en Rio de Janeiro, y fue allí donde iniciaría su carrera como dibujante en 1952, en la revista Manchete. En esa época trabajaba en el Banco do Brasil, de donde se fue recién en los años ´70.

Su salto a la fama llegó en 1969, cuando participó de la creación de la revista de humor satírico O Pasquim, desde donde se criticaba duramente a la dictadura militar que gobernaba a Brasil. De ese período es uno de sus personajes más conocido, el ratón Sig, que se convirtió en la mascota del Pasquim. Por supuesto, la dictadura no se bancó los chistes ácidos del humorista, y Jaguar estuvo una temporada preso.

Además de crear el Pasquim, Jaguar también colaboró com diversas revistas: Senhor, Civilização Brasileira, Pif-Paf y diarios como A Última Hora, Tribuna da Imprensa y O Dia.

Se fue un verdadero prócer del humor gráfico brasileño y latinoamericano. Ojalá no se lo deje de homenajear nunca.