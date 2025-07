Falleció Jim Shooter

Parece una joda, un chiste de humor negro, pero es apenas una desafortunada coincidencia.

El domingo 29 salió la Comiqueando Digital en la que, junto a Gregorio Guerrero, repasamos toda la vida y la obra de Jim Shooter, y el domingo 30 el legendario y polémico guionista y editor nos deja, víctima de un cáncer de esófago que últimamente lo tenía alejado del circuito de convenciones de EEUU.

Shooter había nacido el 27 de Septiembre de 1951, en Pittsburgh, Pensilvania, y fue un nombre de enorme relevancia en la industria del comic estadounidense desde los 14 años, cuando empezó a publicar guiones en DC Comics. También fue Jefe de Coordinadores de una de las etapas más importantes en la historia de Marvel, fundador de Valiant y creador de muchísimos personajes.

No me quiero extender acá contando lo que ya contamos en la nota junto a Gregorio, así que quienes quieran conocer a fondo la vida y la obra del Gigante de Pittsburgh, no tienen más que descargarse la Comiqueando Digital nº11 en https://comiqueandoshop.blogspot.com/. La nota no fue pensada como un tributo, pero ahora se resignifica a partir de esta bizarra sincronía.