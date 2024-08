Falleció Joyce Brabner

Joyce Brabner, la escritora y guionista de no-ficción, muy conocida por haber sido la esposa de Harvey Pekar y co-protagonista de la famosa serie autobiográfica American Splendor Comics, nos dejó ayer a los 72 años. Fue víctima del cáncer, según confirmó su hija, Danielle Batone.

Brabner había nacido el 1º de Marzo de 1952, y leyó historietas desde su infancia. Poco después de conocer a Harvey Pekar, se casaron, y cuando su marido comenzó a narrar su vida cotidiana en la revista American Splendor, Joyce se convirtió en un personaje recurrente en la longeva serie que marcó un hito en la historieta alternativa norteamericana.

Además, Brabner coordinó la breve antología Real War Stories, para la editorial Eclipse, con historias reales escritas (investigación periodística mediante) por ella misma y otros autores como Denny O´Neil y Alan Moore. Su guion más relevante es el que dibujó Tom Yeates para el libro Brought to Light (en el que también participaron Moore y Bill Sienkiewicz), en base a una cuidada (y osada) investigación de todo el escándalo Irán-Contras que involucró a la CIA a fines de los ´80 y levantó polémica en su momento.

Tras la muerte de Pekar en 2010, Brabner siguió vinculada a la historieta y colaboró con varios proyectos y antologías. Su obra más recordada de este período es una novela gráfica que salió en 2014. Se llamó Second Avenue Caper: When Goodfellas, Divas, and Dealers Plotted Against the Plague, contó con dibujos de Mark Zingarelli y ganó varios premios.

Ayer su vida llegó a su fin, pero nos deja una obra atípica, que expandió los límites de lo que se puede hacer en historieta. Gracias por tanto.