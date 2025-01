Falleció Jules Feiffer

El viernes 17 de Enero llegó a su fin la larga y gloriosa vida de Jules Feiffer, quien murió en su casa de Richfield Springs, New York. Feiffer había nacido en la ciudad de New York el 26 de Enero de 1929 y su carrera en el mundo de la historieta, el humor gráfico y la animación es absolutamente inverosímil.

A mediados de los años ´40, con solo 17 años, empezó a trabajar como asistente del mítico Will Eisner. Feiffer colaboraba tanto en los dibujos como en los guiones de The Spirit. En 1956 se suma al staff de The Village Voice, donde produjo la plancha semanal llamada «Feiffer» hasta 1997. Sus páginas de humor se empezaron a distribuir por medios de todo EEUU en 1959 y después aparecieron regularmente en publicaciones como Los Angeles Times, the London Observer, The New Yorker, Playboy, Esquire, el New York Times y The Nation.

Escribió más de 35 libros, obras de teatro y guiones para cine. Su primer recopilatorio de chistes satíricos, Sick, Sick, Sick, apreció en 1958, y su primera novela, Harry, the Rat With Women, en 1963. En 1961 escribió el corto animado Munro, que ganó el Oscar en su categoría. En 1965, escribió The Great Comic Book Heroes, la primera historia de los comics de superhéroes de fines de los ´30 y principios de los ´40, un tributo a sus creadores. En 1979 creó su primera novela gráfica, Tantrum. En 1993 empezó a escribir e ilustrar libros apuntados al público infanto-juvenil, varios de los cuales ganaron premios.

En 1961 se enamoró de la dramaturgia y se volcó a la escritura de obras de teatro, algunas muy famosas. También escribió para cine, y se lo recuerda sobre todo como el guionista del largometraje de Popeye de 1980, dirigido por Robert Altman y protagonizado por Robin Williams. También dedicó muchos años a la docencia.

Al momento de su muerte, Feiffer trabajaba en una nueva obra autobiográfica. Vivía con su tercera esposa, JZ Holden, y sus tres gatos. Se fue un dibujante incansable, inconfundible, un creador genial, con una mirada siempre aguda de la realidad. Jules Feiffer deja una huella imposible de llenar en la historieta y el humor gráfico mundiales.