Falleció Kazuhiko Miyaya

El martes 28 de Junio falleció en Japón el maestro Kazuhiko Miyaya, quien había nacido en la Prefectura de Osaka el 11 de noviembre de 1945.

Miyaya fue asistente de Shotaro Ishinomori y debutó con su propio material en 1967, en las páginas de la revista COM. En 1969, clavó su primer hit, titulado Like a Rolling Stone. Durante los años ´70 produjo varias series, siempre en la frontera entre un gekiga de alto vuelo y un manga más raro, más experimental. De esta época son David no Nemuru Hi (protagonizada por el David de Michelangelo Buonarroti), Nikudan Jidai, Ningyo Densetsu, Tama no Uta y Super Biking, publicadas en distintas revistas. No todas fueron éxitos, de hecho algunas sufrieron largas pausas o tuvieron que cambiar de revista porque la recepción por parte del público no era favorable.

A principios de los ´80, Miyaya se asienta en las páginas de la Big Comic Spirits y el Shônen Champion, y en 1984 su manga Mermaid Legend es llevado al cine. De todos modos, los recopilatorios de sus obras siguen saliendo con tiradas bajas. De esta época son Age of the Human Bullet y Life of the Human Bullet. En la Big Comic Spirits publica Tora no Ko, la que tal vez sea su obra más experimental, la más amada por los otros mangakas, aunque no tanto por el público. Y ya con un estilo más tradicional y un planteo más comercial, produce dos series bélicas para la revista Shûkan Manga Sunday: Kaze no Komandaa y Tendosetsu.

Al ser un autor de culto, hay muy poca obra de Kazuhiko Miyaya publicada fuera de Japón. Quizás lo más fácil de conseguir sea la edición francesa L´Eveil, una antología de cuatro historias cortas, seleccionadas por el propio autor, donde hay material un poco más experimental, pero casi todo encaja perfecto con el paladar de cualquier lector al que le guste el gekiga.

En 55 años de carrera, Kazuhiko Miyaya nos dejó una cantidad notable de páginas gloriosas, que estaría bueno que se tradujeran a todos los idiomas del planeta. El manga necesita más autores como Kazuhiko Miyaya, pero cada vez hay menos…