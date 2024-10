Falleció Massimiliano Frezzato

Massimiliano Frezzato, el talentoso historietista italiano nacido en Turín el 12 de Marzo de 1967, falleció en el día de ayer, con solo 57 años.

Frezzato estudió en el Liceo Artistico de Turín entre 1982 y 1986, y mientras estudiaba empezó a participar en concursos de historieta, y a publicar ilustraciones y breves colaboraciones en revistas. Sus primeros trabajos (historietas cortas) los publicó a los 17 años. Su primera obra de perfil alto fue la serie Margot, con guiones del maestro Jerome Charyn. La misma se inició en 1990 en las páginas de la revista USA Magazine y quedó trunca a raíz de un diferendo con la editorial (Glénat). Pero Frezzato y Charyn produjeron material suficiente como para que aparecieran dos tomos recopilatorios: Margot in Badtown y Margot, Queen of the Night.

Tras esta experiencia, Frezzato optó por trabajar en publicidad y en paralelo inició una larga carrera como docente, que lo llevó a dar clases de historieta e ilustración, primero en el Istituto Europeo di Design y más tarde en la Accademia d’arte Pictor, siempre en Turín.

En 1996, Frezzato vuelve al comic por la puerta grande: Crea la saga I custodi del Maser (Los Guardianes del Maser, en castellano), que resulta un éxito sin precedentes a nivel global. Ahora sí, se decide a dedicarse a la historieta a tiempo completo, y produce tres arcos de tres álbumes con estos personajes. Para el final, delega los dibujos en Fabio Ruotolo, y se concentra solo en los guiones. Como el país donde tuvo más éxito fue Francia, y Frezzato tenía muchos problemas para escribir en francés, la versión de Los Guardianes del Maser que se conoce en ese país está toda re-escrita por el maestro Nikita Mandryka, por supuesto con la aprobación de Frezzato.

La muerte de Massimilano Frezzato puso fin a un corto período en el que tuvo que dejar de trabajar a causa de una enfermedad, que resultó letal para el (todavía joven) artista. Si en los ´90 leías la Cimoc, o la Heavy Metal, seguro alucinaste con Los Guardianes del Maser. Hoy, la obra perdura, pero el autor nos dejó y es una pena enorme.