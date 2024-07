Falleció Michael Zulli

Michael Zulli, notable dibujante estadounidense nacido el 20 de Diciembre de 1952, falleció el lunes 8 de Julio, a los 71 años.

Zulli se involucró con la producción de historietas ya de grande (solía decir en joda que «nací en los ´50, sobreviví a los ´60 y pasé casi todos los ´70 recuperándome»), con la serie Puma Blues, un clásico de culto de la movida independiente de la segunda mitad de los ´80. Puma Blues (escrita por Stephen Murphy) causó el suficiente impacto como para que, cuando Dave Sim la discontinuó en la editorial Aadvark-Vanaheim, los chicos de Mirage Studios decidieran darle un hogar.

En 1989, cuando terminó esta epopeya indie, Zulli estaba en Mirage y las Teenage Mutant Ninja Turtles estaban en su apogeo comercial, con lo cual se dio la lógica suma de 1 + 1 y el dibujante se hizo cargo de varios números de la serie principal de las TMNT, en los que dejó la vida. También en ese momento inicia su colaboración con DC Comics, con tan mala suerte que Rick Veitch lo elige para dibujar el guion de Swamp Thing que la editorial luego se niega a publicar, el famoso team-up con Jesucristo.

Ahí llega al rescate Neil Gaiman, quien lo suma al elenco de dibujantes que van a participar ocasionalmente en la extensa serie de Sandman. Zulli debuta en el nº13, donde se presenta a Hob Gadling, el personaje con quien más lo identifican los fans. Habrá más Zulli a lo largo de los años que duró Sandman, y será él quien dibuje el arco «The Wake», en el que Daniel toma el manto de Morpheus. Acá los lápices que entregó Zulli eran tan completos y detallados, que no hizo falta entintarlos: las páginas que se colorearon y reprodujeron eran exactamente lo que el dibujante entregó en la tapa del dibujo a lápiz. La dupla con Gaiman se extendió también a Marvel, donde produjeron The Last Temptation, la historieta que tiene como protagonista a Alice Cooper.

Durante toda la segunda mitad de los ´90, Zulli colaboró con distintos títulos de la línea Vertigo, en especiales, anuales y miniseries. Su trabajo más emblemático de esa etapa es Seekers Into Mystery junto al maestro J.M. DeMatteis… que también en un momento se lo llevó a Marvel para trabajar juntos en una saguita de Spider-Man que se publicó en la sub-valuada revista Webspinners.

Con el cambio de milenio, Zulli se alejó nuevamente del mundo de las historietas, para dedicarse a la ilustración. Por suerte le alcanzaron esos 15 años (1986-2001) para dejarnos una buena cantidad de páginas maravillosas, en las que quedó plasmado su inmenso talento. Descanse en paz, maestro.