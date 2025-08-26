Falleció Mort Todd

Mort Todd nació el 9 de Noviembre de 1961 y su verdadero nombre era Michael Jon Delle Femine. Desde chico se interesó por los comics, por el mundo editorial y por la música punk, y ya desde los años ´80, junto a su amigo Daniel Clowes, incursionó en la ilustración (sobre todo en portadas para discos de bandas alternativas y punk) y en la realización de historietas, empezando por la ignota revista Psycho Comics. Pero también logró publicar (poquito) en DC y Marvel, y un poco más en editoriales más chicas como Kitchen Sink, Fantagraphics y demás.

En 1985, se convirtió en el director de la revista Cracked, la más longeva de las competidoras de Mad, y logró lo imposible: después de 32 años, Don Martin abandonó la revista en la que se hizo famoso y se pasó a la que dirigía Todd. Allí, bajo la dirección de Todd, empezaron a aparecer también trabajos de Clowes y de otros promisorios muchachos del comic alternativo como Peter Bagge y Rick Altergott. Tras esta experiencia, Todd creó varios sellos editoriales, generalmente apuntados al rescate de historietas inusuales (por lo oscuras o por lo zarpadas) de los años ´40 y ´50.

En 1994, Marvel lo puso al frente de la línea Marvel Music, que generó historietas vinculadas a artistas como Kiss, Rob Zombie, los Rolling Stones, Alice Cooper y Bob Marley. Para estos proyectos, Mort Todd reclutó a talentos de la talla de Neil Gaiman, Kyle Baker, Dan Barry, John Severin, Gene Colan y Gray Morrow. También en esta etapa desarrolló los comics de John Kircfalusi, e impulsó reediciones de historietas de terror y de monstruos originalmente creadas antes de la incepción de la Comics Code Authority.

También trabajó como guionista de televisión y realizó dibujos animados. Escribió y dibujó una tira diaria de Speed Racer (Meteoro), dirigió más revistas y dedicó muchos años al rescate y reedición del material semi-olvidado de las editoriales Charlton y ACE Comics. Colaboró con leyendas del comic como Steve Ditko, John Severin y muchos más.

Finalmente falleció ayer (24 de Agosto), en su casa de Portland, Maine, a los 63 años.