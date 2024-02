Falleció Paul Neary

Paul Neary, destacado dibujante, entintador y coordinador británico nacido el 18 de Diciembre de 1949, nos dejó el sábado 10, a los 74 años, tras una larga enfermedad.

Sus primeros trabajos profesionales aparecieron en Estados Unidos, en la revista Eerie (de la editorial Warren), y luego se insertó en el semanario británico 2000 AD, donde realizó numerosas historias cortas de la serie Future Shocks, algunas de ellas con guiones de Alan Moore. Ya en 1978 se convirtió en un nombre clave para la Marvel UK, por entonces conducida por Dez Skinn. Allí lo vimos trabajar con personajes como Hulk y Nick Fury, y entrenar a nuevos dibujantes, entre ellos Alan Davis.

En los ´80, además de convertirse en el entintador principal de Alan Davis en sus proyectos tanto en Captain Britain como en en sus proyectos para Marvel o DC, participó de la revista independiente Warrior (también dirigida por Skinn). En Marvel trabajó como entintador de Mike Zeck en la revista de Captain America, y cuando este dejó los lápices, Neary empezó a dibujar la serie, además de entintarla. En su rol de «dibujante que se entinta a sí mismo» también tuvo a su cargo la maxiserie Nick Fury vs. SHIELD, tal vez lo más decente que escribió Bob Harras en toda su carrera.

Entre 1990 y 1993, Neary fue Jefe de Coordinadores de la filial británica de Marvel, donde le abrió las puertas a nuevos dibujantes, entre ellos Liam Sharpe, Carlos Pacheco, Pasqual Ferry y Bryan Hitch. Este último también contaría con Neary como entintador de sus lápices en muchos de sus trabajos más conocidos para Estados Unidos (The Authority, The Ultimates, etc.).

Finalmente, Neary optaría por una carrera como entintador, siempre en el mercado de las grandes editoriales de EEUU y ese fue el rol en el que lo vimos destacarse durante las últimas décadas.

Hoy ya no está con nosotros, pero su trazo sigue vibrando en las páginas de algunas de las historietas mejor dibujadas de todos los tiempos.